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Memleketin acısı üzerinden algı operasyonu: FOX TV'de 'Askerler nerede' denirken Mehmetçik'in depremzedelere yardım ettiği anlar ekrana yansıdı

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Giriş: 06.02.2023 18:35
Muhalif yayınlarıyla bilinen FOX TV'nin canlı yayınında, Güney Doğu'da meydana gelen 7.7 ve 7.6'lık depremler üzerinden iktidar ve Türk askeri alındı. Sunucu Burak Birsen'in konuğu Nasuh Mahruki, "Bizim ordumuz var onlar neden çıkmıyor sahaya? Oturuyorlar yerinde" diyerek Mehmetçik'in sahaya inmediğini ve arama-kurtarma çalışmalarına destek vermediğini ileri sürdü. Sunucu Birsen de Mahruki'yi doğrulayarak, "Neden Türk Silahlı Kuvvetleri böyle bir sorumluluğu üstlenmiyor" ifadelerini kullandı. Tam o anda ise arka ekrandaki görüntülerde, Malatya'daki askerlerin halka yardım ettiği anlar yer aldı. Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada da ekiplerin sahadaki çalışmalarının görüntülerine yer verilerek, "Birliklerimiz tarafından ayrıca deprem bölgesinde seyyar mutfak desteği de sağlanacak." denildi. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar da, depremden etkilenen bölgelerde arama kurtarma çalışmalarına komando taburları dahil toplam 3 bin 500 personelin katıldığını belirterek, "A400m nakliye uçakları dahil 17 uçakla İstanbul, İzmir ve Ankara'dan Gaziantep ve Adana'ya sürekli yardım uçuşları gerçekleştiriliyor." dedi.
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