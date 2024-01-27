Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce CHP ile köprüleri attı canlı yayında bombardımana tuttu: Utanmalısınız

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, katıldığı bir canlı yayında CHP'yi adeta bombardımana tuttu. CHP Sözcüsü Deniz Yücel'in kendisi hakkındaki iddialarına tepki gösteren İnce, "Utanmalısınız" dedi. CHP ile yaptığı görüşmelerde neler yaşandığını da anlatan İnce, "Bana kumpas kuranları aday yaptılar" ifadelerini kullandı.

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