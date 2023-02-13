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Mehmetçik depremzedenin tuvalet ve banyo eksiğini de giderdi

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Giriş: 13.02.2023 16:42
Deprem bölgesinde 24 saat sahada görev alan Mehmetçik, vatandaşın tuvalet ve banyo eksiğini de giderdi. Türk Silahlı Kuvvetlerince, deprem bölgesinde 235 seyyar banyo ve tuvalet kuruldu.
Mehmetçik depremzedenin tuvalet ve banyo eksiğini de giderdi
Mehmetçik depremzedenin tuvalet ve banyo eksiğini de giderdi
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