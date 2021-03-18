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Mehmetçik Çanakkale ruhuyla her cephede nöbette
Türkiye, güney sınırında oluşturulmak istenen terör koridorunu engellemek için 20 Ocak 2018'de Afrin'deki terör hedeflerine yönelik Zeytin Dalı Harekâtı'nı başlattı. TSK, SMO unsurlarıyla birlikte 8'inci günde PKK/YPG'li teröristlerin "Suriye'deki Kandil'i" olarak adlandırılan 850 metre rakımlı Burseya Dağı'nın kalbine Türk bayrağını dikti.