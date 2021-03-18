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Mehmetçik Çanakkale ruhuyla her cephede nöbette

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Giriş: 18.03.2021 08:58
Güncelleme:18.03.2021 09:05
Türkiye, güney sınırında oluşturulmak istenen terör koridorunu engellemek için 20 Ocak 2018'de Afrin'deki terör hedeflerine yönelik Zeytin Dalı Harekâtı'nı başlattı. TSK, SMO unsurlarıyla birlikte 8'inci günde PKK/YPG'li teröristlerin "Suriye'deki Kandil'i" olarak adlandırılan 850 metre rakımlı Burseya Dağı'nın kalbine Türk bayrağını dikti.
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