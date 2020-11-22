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Mehmetçik Azerbaycan'a gidiyor! Görev süresi ne kadar olacak?

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Giriş: 22.11.2020 11:08
Güncelleme:22.11.2020 11:21
Son dakika haberi... Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Azerbaycan tezkeresiyle ilgili, "Mehmetçik, Rusya ile kurulacak ortak merkezde ve bu merkezin icra edeceği faaliyetlerde 1 yıl süre ile görev yapacaktır." ifadelerine yer verildi. Detayları A Haber Muhabiri Murat Sekban aktardı.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Son bir ayda 8'i büyük, 23'ü orta çaplı 31 operasyonda 80 terörist etkisiz hale getirildi.

Pençe operasyonlarında bugüne kadar 348 terörist etkisiz hale getirildi. Operasyonlar sonucu teslim olan ve kaçan terörist sayısında artış oldu.

AZERBAYCAN TEZKERESİ

Mehmetçik, Rusya ile kurulacak ortak merkezde ve bu merkezin icra edeceği faaliyetlerde 1 yıl süre ile görev yapacaktır.

TSK, Ege ve D. Akdeniz'de ülkemizin ve KKTC'nin hak ve menfaatlerini korumaya, Kıbrıs Adası'nda barış ve güvenliğin teminatı olmaya devam edecek." ifadelerine yer verildi.

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