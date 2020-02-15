Mega proje Yavuz Sultan Selim Köprüsü 7 gün 24 saat gözetim altında

2013 yılında yapımına başlanan ve 2016 yılında Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından açılan Yavuz Sultan Selim Köprüsü’ndeki ekiplerin çalışmaları A Haber ekibi tarafından görüntülendi. Köprü nasıl kontrol altında tutuluyor ve dünyanın en yüksekleri arasında gösterilen köprüden İstanbul manzarası nasıl görünüyor? İşte Yavuz Sultan Selim Köprüsüyle ilgili o haberimiz…

Türkiye'nin mega projesi Yavuz Sultan Selim Köprüsü görkemli görüntüsüyle göz kamaştırıyor. Köprünün çalışmalarının tamamlanması ve hizmete girişinin ardından hem Anadolu Yakası'nda hem Avrupa Yakası'nda diğer köprü yollarıyla bağlantısı sağlanmış durumda. Ayrıca köprü büyük bir depreme karşı güçlendirilmiş ve sağlam bir yapı olarak inşa edilmiş durumda.

İstanbul Boğazı'nı üç noktadan bağlayan ana güzargahlardan biri konumunda olan köprü, muhteşem yapısıyla Türkiye'nin gururu olan projelerden bir tanesi durumunda. Köprünün Anadolu Yakası ayağındaki kulenin yüksekliği 318 metre, Avrupa Yakası yani Garipçe'de bulunan kulenin yüksekliği ise 322 metre yüksekliğinde.

REKOR SÜREDE TAMAMLANDI

29 Mayıs 2013 yılında temeli atılan köprü, 3 yıl gibi rekor bir sürede tamamlandı. 26 Ağustos 2016 yılında Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından açılan köprü dünyanın sayılı köprüleri arasında. 59 metrelik genişliği ve 1408 metrelik ana açıklığıyla üzerinde raylı sistem olan en uzun asma köprü olma özelliği de taşıyor.

7 GÜN 24 SAAT GÖZETİM ALTINDA TUTULUYOR

Boğaziçi Köprüleri Koruma Şube Müdürlüğü tarafından kurulan kumanda merkezinde 7 gün 24 saat gözetim altında tutulan Yavuz Sultan Selim Köprüsü üzerinde yaşanan en ufak bir olumsuzluk durumunda sahadaki diğer ekipler bölgeye sevk ediliyor.