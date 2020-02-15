15 Şubat 2020, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

BİZE ULAŞIN
Bir sonraki videoyu oynat
15.02.2020

Mega proje Yavuz Sultan Selim Köprüsü 7 gün 24 saat gözetim altında

2013 yılında yapımına başlanan ve 2016 yılında Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından açılan Yavuz Sultan Selim Köprüsü’ndeki ekiplerin çalışmaları A Haber ekibi tarafından görüntülendi. Köprü nasıl kontrol altında tutuluyor ve dünyanın en yüksekleri arasında gösterilen köprüden İstanbul manzarası nasıl görünüyor? İşte Yavuz Sultan Selim Köprüsüyle ilgili o haberimiz…

Türkiye'nin mega projesi Yavuz Sultan Selim Köprüsü görkemli görüntüsüyle göz kamaştırıyor. Köprünün çalışmalarının tamamlanması ve hizmete girişinin ardından hem Anadolu Yakası'nda hem Avrupa Yakası'nda diğer köprü yollarıyla bağlantısı sağlanmış durumda. Ayrıca köprü büyük bir depreme karşı güçlendirilmiş ve sağlam bir yapı olarak inşa edilmiş durumda.

İstanbul Boğazı'nı üç noktadan bağlayan ana güzargahlardan biri konumunda olan köprü, muhteşem yapısıyla Türkiye'nin gururu olan projelerden bir tanesi durumunda. Köprünün Anadolu Yakası ayağındaki kulenin yüksekliği 318 metre, Avrupa Yakası yani Garipçe'de bulunan kulenin yüksekliği ise 322 metre yüksekliğinde.

REKOR SÜREDE TAMAMLANDI

29 Mayıs 2013 yılında temeli atılan köprü, 3 yıl gibi rekor bir sürede tamamlandı. 26 Ağustos 2016 yılında Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından açılan köprü dünyanın sayılı köprüleri arasında. 59 metrelik genişliği ve 1408 metrelik ana açıklığıyla üzerinde raylı sistem olan en uzun asma köprü olma özelliği de taşıyor.

7 GÜN 24 SAAT GÖZETİM ALTINDA TUTULUYOR

Boğaziçi Köprüleri Koruma Şube Müdürlüğü tarafından kurulan kumanda merkezinde 7 gün 24 saat gözetim altında tutulan Yavuz Sultan Selim Köprüsü üzerinde yaşanan en ufak bir olumsuzluk durumunda sahadaki diğer ekipler bölgeye sevk ediliyor.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Cumhurbaşkanı Oktay’dan “Kapalı Maraş” açıklaması!
Cumhurbaşkanı Oktay’dan “Kapalı Maraş” açıklaması!
Mege projeye sıkı takip!
Mege projeye sıkı takip!
CHP'nin Yeşim Meltem Şişli yalanı!
CHP'nin Yeşim Meltem Şişli yalanı!
Bakan Çavuşoğlu: Diplomasi olmazsa gerekli adımlar atılacak
Bakan Çavuşoğlu: Diplomasi olmazsa gerekli adımlar atılacak
Özgür Özel'e yüzlerce tazminat davası açılsın
"Özgür Özel'e yüzlerce tazminat davası açılsın"
CHP'li Özel'in skandal sözleri! İşçiler harekete geçecek
CHP'li Özel'in skandal sözleri! İşçiler harekete geçecek
Meteorun düşme anı kamerada!
Meteorun düşme anı kamerada!
Bakan açıkladı! Deprem bölgesi için müjde
Bakan açıkladı! Deprem bölgesi için müjde
Bahçelievler'deki 7 katlı bina neden çöktü?
Bahçelievler'deki 7 katlı bina neden çöktü?
Bahçelievler'deki binanın çökme anı ortaya çıktı!
Bahçelievler'deki binanın çökme anı ortaya çıktı!
Teröristlere şafak baskını!
Teröristlere şafak baskını!
HDP'li vekilin sakladığı terörist yakalandı!
HDP'li vekilin sakladığı terörist yakalandı!
Daha Fazla Video Göster