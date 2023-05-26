26 Mayıs 2023, Cuma
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Meclisteki kadın temsil oranı yüzde 20 oldu
28'inci Dönem Milletvekilliği seçiminin ardından, Meclisteki kadın temsil oranı yüzde yirmiye yükseldi. AK Parti elli kişiyle en fazla kadın milletvekiline yer veren parti. Kürsüde İzmir’i temsil edecek vekil de, Ceyda Bölünmez Çankırı oldu.