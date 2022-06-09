Meclis’te sel tartışması! AK Partili Bülent Turan’dan Yavaş’a eleştiri

Ankara'da yaşanan sel felaketi Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu’nda da gündeme geldi. AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan belediye yönetimini ''Şaka ile söylenen Ankara’ya deniz getirme vaadi neredeyse gerçek olacaktı'' sözleri ile eleştirdi. CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, eleştirilere ''İki rögar kapandı'' savunması yaptı. Belediye Başkanı Mansur Yavaş'a yönelik tepkileri komik buldu.

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