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Meclis'te reddedilmişti! Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması kanun teklifinde yeni karar

A Haber
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Giriş: 01.04.2021 17:06
Güncelleme:01.04.2021 17:13
Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması kanun teklifi reddedilmişti. Tartışılan oylamanın TBMM'de yeniden yapılmasına karar verildi. Son dakika gelişmesinin ayrıntılarını A Haber muhabiri Tülay Ağaoğlu canlı yayında aktardı.

Meclis'ten güvenlik soruşturması teklifinin yeniden oylanması kararı çıktı. Meclis Genel Kurulu'nda dün akşam güvenlik soruşturması teklifinin oylamasına ilişkin gerilim AK Parti'nin itirazı üzerine Başkanlık Divanı'na taşınmıştı. Divanda alınan kararı Meclis Başkanı Mustafa Şentop açıkladı.
Şentop, çıkan tartışmaları manipülatif olarak değerlendirdi. Şentop, ''Sorun olduğunda gereğini yapmak benim görevim. Oylamanın yenilenmesi yönünde karar çıkarsa tekrarlanır '' dedi. Meclis'te tekrar oylanan güvenlik soruşturması teklifi maddeleri yeniden oylanacak. Yaşanan son dakika gelişmesinin ayrıntılarını A Haber muhabiri Tülay Ağaoğlu canlı yayında aktardı.

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