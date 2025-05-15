Meclis’te deprem anı: Erken uyarı sistemi gerçek zamanlı uyarı verdi

Konya'nın Kulu ilçesinde meydana gelen 5.2 büyüklüğündeki deprem Ankara’da da hissedildi. Sarsıntı sırasında TBMM’de milletvekillerini ziyaret eden Karadeniz Teknik Üniversitesi Yazılım Mühendisliği öğrencileri, geliştirdikleri yapay zeka tabanlı erken uyarı sisteminin önemini yaşanan olayla birlikte bir kez daha gösterdi. Depremden yaklaşık 30 saniye önce uyarı aldıklarını belirten öğrenciler, vekillerle birlikte binadan tahliye oldu. Öğrencilerden Birkan Yılmaz, “Bu sistemin hayat kurtaracağını biliyoruz, milletvekillerine de birebir deneyimle anlatma şansı bulduk” dedi.

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