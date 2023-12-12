12 Aralık 2023, Salı
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Meclis kürsüsünde alçak iftira! Özgür Özel'in işbirlikçisi DEM/HDP'den Türkiye'yi İsrail'e benzetme skandalı! PKK'ya sivil dedi!
2024 bütçe görüşmelerinin devam ettiği TBMM'de kürsüye çıkan PKK'nın siyasi kanadı DEM/HDP'nin Eş Başkanı Tülay Hatimoğulları Oruç, hükümeti İsrail'e benzetip TSK'nın sivilleri hedef aldığını iddia etti. DEM/HDP'li Oruç, "Sivil insanların yaşam alanları, hastaneleri, okulları, içtikleri su şebekeleri her yer paramparça ediliyor. İHA’larla SİHA’larla suikastler düzenleniyor" ifadelerini kullandı. Skandala sosyal medyadan da tepki yağarken CHP’nin emanetçi başkanı Özgür Özel’in yerel seçimlerde oy alabilmek için DEM/HDP’yle iş birliği hazırlığında olduğu akıllara geldi.