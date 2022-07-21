21 Temmuz 2022, Perşembe
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Mavi otobüsteki caniler sivilleri kurşunladı
Firari FETÖ'cülerin son algı operasyonu bir ihanet belgeseli oldu. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’ne destek için mavi otobüsle getirilen Harp Okulu öğrencileri tam teçhizatlı olarak halka kurşun sıktı. Vahşet, dava dosyasına da girdi.