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Mavi otobüsteki caniler sivilleri kurşunladı

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Giriş: 21.07.2022 08:31
Firari FETÖ'cülerin son algı operasyonu bir ihanet belgeseli oldu. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’ne destek için mavi otobüsle getirilen Harp Okulu öğrencileri tam teçhizatlı olarak halka kurşun sıktı. Vahşet, dava dosyasına da girdi.
Mavi otobüsteki caniler sivilleri kurşunladı! MAVİ OTOBÜSTEKİ CANİLER SİVİLLERİ KURŞUNLADI!

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Mavi otobüsteki caniler sivilleri kurşunladı
Mavi otobüsteki caniler sivilleri kurşunladı
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