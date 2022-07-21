Mavi otobüsteki caniler sivilleri kurşunladı

Firari FETÖ'cülerin son algı operasyonu bir ihanet belgeseli oldu. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’ne destek için mavi otobüsle getirilen Harp Okulu öğrencileri tam teçhizatlı olarak halka kurşun sıktı. Vahşet, dava dosyasına da girdi.

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