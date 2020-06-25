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Maskesiz metroya binmek isteyen kadın ortalığı karıştırdı

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Giriş: 25.06.2020 18:49
İstanbul'da maske takmanın zorunlu hale getirilmesinin ardından maske takmayan vatandaşlar denetimlere takılıyor. Haliç Metro İstasyonu'nda metroya maskesiz binmek isteyen bir kadın, turnikeden geçişine izin vermeyen güvenlik görevlisine hakaretler yağdırdı. O anlar saniye saniye kameralara yansıdı.

İstanbul'da açık ve kapalı alanlarda ağız ve burnu kapatacak şekilde maske takmanın zorunlu hale gelmesiyle denetimler sıkılaştı. Haliç Metro İstasyonu'nda metroya maskesiz binmek isteyen kadın ise turnikeden geçişine izin vermeyen güvenlik görevlisiyle tartıştı. İstasyonda bulunan güvenlik görevlisine hakaretler yağdıran kadın, daha sonra yanındaki bir kişiyle beraber uzaklaştı.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında açık alanlarda maske takma zorunluluğu getirildi. Yasağa rağmen dün Haliç Metro İstasyonu'na gelen bir kadın, metroya maskesiz binmek istedi. Duraktaki güvenlik görevlisi maskesiz kadının turnikelerden geçişine izin vermedi. Bunun üzerine kadınla güvenlik görevlisi arasında tartışma çıktı.

Metroya maskesiz binmek isteyen kadın, güvenlik görevlisinin üzerine yürüyerek maske takmadan da metroya binebileceğini söyledi. Metroya maskesiz bir şekilde binmekte diretince güvenlik görevlisi, olayı polise bildirdi. Sinirlerine hakim olamayan kadın "Polis kim" diyerek bağırdı. Maskesiz yolcu ve yanındaki kişi daha sonra metro istasyonundan uzaklaştı.

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