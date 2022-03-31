31 Mart 2022, Perşembe
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Mariupol'de geçici ateşkes kararı
Rusya Savunma Bakanlığı, bugün saat 10'dan itibaren yalnızca insani amaçlarla ateşkes ilan ettiğini duyurarak, sivillerin ve yabancı vatandaşların Mariupol'den Zaporijya'ya tahliyesi için ek bir insani koridor açacağını duyurdu. Detayları A Haber muhabiri Mert Hacıalioğlu Kiev'den aktardı.