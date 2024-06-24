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Mardin'deki yangın güvenlik kamerasında!

ahaber.com.tr
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Giriş: 24.06.2024 11:37
Güncelleme:24.06.2024 11:44
Diyarbakır-Mardin arasındaki yangının elektrik hattından çıktığına ilişkin tartışmalar sürerken, Mardin'in Derik ilçesinde meyve ağaçlarının bulunduğu 30 dönüm alanın zarar gördüğü yangının çıkış anı, güvenlik kamerasına yansıdı.
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