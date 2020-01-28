Manisa'da deprem anı kamerada! İşte markette yakalanan vatandaşların panik anları
Bugün saat 14.26'da merkez üssü Manisa'nın Kırkağaç ilçesi Karakurt Mahallesi olan 4.8 büyüklüğündeki depremde yaşanan panik Kırkağaç ilçesindeki bir marketin güvenlik kamerasına yansıdı.
KAMERALARA YANSIDI
Deprem anında içeride bulunan market sahibi ve müşteri sarsıntı ile birlikte panik halinde kendilerini dışarı atarken depremin şiddetiyle raflardaki malzemelerin düşmesi kamaralara yansıdı. Akhisar'daki bir işyerinde de bilgisayar başında olan bir kadın sarsıntının başlamasıyla ofisi terk etmesi kameralara yansıdı.
HASARA NEDEN OLMUŞTU
22 Ocak Çarşamba günü de saat 22.22'de merkez üssü Akhisar Musalar Mahallesi olan 5.4 şiddetindeki deprem Kırkağaç ilçesinde hasara neden olmuştu. Depremin ardından yarım saat içinde en büyüğü 3.8 olan 13 artçı sarsıntı meydana geldi.
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