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28.01.2020

Manisa'da deprem anı kamerada! İşte markette yakalanan vatandaşların panik anları

Merkez üssü Manisa’nın Kırkağaç ilçesi Karakurt Mahallesi olan 4.8 büyüklüğündeki depremin paniği güvenlik kameralarına yansıdı. Bir hafta içinde ikinci kez büyük bir deprem yaşayan vatandaşlar panik halinde kendini dışarı attı.

Bugün saat 14.26'da merkez üssü Manisa'nın Kırkağaç ilçesi Karakurt Mahallesi olan 4.8 büyüklüğündeki depremde yaşanan panik Kırkağaç ilçesindeki bir marketin güvenlik kamerasına yansıdı.

KAMERALARA YANSIDI

Deprem anında içeride bulunan market sahibi ve müşteri sarsıntı ile birlikte panik halinde kendilerini dışarı atarken depremin şiddetiyle raflardaki malzemelerin düşmesi kamaralara yansıdı. Akhisar'daki bir işyerinde de bilgisayar başında olan bir kadın sarsıntının başlamasıyla ofisi terk etmesi kameralara yansıdı.

HASARA NEDEN OLMUŞTU

22 Ocak Çarşamba günü de saat 22.22'de merkez üssü Akhisar Musalar Mahallesi olan 5.4 şiddetindeki deprem Kırkağaç ilçesinde hasara neden olmuştu. Depremin ardından yarım saat içinde en büyüğü 3.8 olan 13 artçı sarsıntı meydana geldi.

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Manisa Kırkağaç’ta şiddetli deprem! Bölgeden ilk görüntüler MANİSA KIRKAĞAÇ'TA ŞİDDETLİ DEPREM! BÖLGEDEN İLK GÖRÜNTÜLER

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