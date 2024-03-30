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Liderler nerede oy kullanacak? Erdoğan İstanbul’da, Devlet Ankara’da…

ahaber.com.tr
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Giriş: 30.03.2024 15:30
Yarın yapılacak yerel seçimlerde liderlerin oy kullanacağı yerler belli oldu. Başkan Recep Tayyip Erdoğan İstanbul'da, MHP lideri Devlet Bahçeli Ankara'da oyunu kullanacak. CHP Genel Başkanı Özgür Özel Manisa'da, İYİ Parti lideri Meral Akşener Ankara'da oyunu kullanacak. Ayrıntıları A Haber muhabiri Rüya Akkuş aktardı.
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