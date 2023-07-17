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LGS tercihleri için son 2 gün! Öğrenciler nelere dikkat etmeli

A Haber
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Giriş: 17.07.2023 16:58
3 Temmuz'da başlayan LGS tercihleri 19 Temmuz'da sona erecek. Peki son iki gün kala öğrenciler nelere dikkat etmeli? Merak edilen cevapları A Haber muhabiri İslim Çobanoğlu’nun konuğu olan İbn Haldun Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ahmet Göçen verdi.
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