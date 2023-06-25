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LGBT'den sonra pedofili rezaleti! TEDx konuşmacısı Mirjam Heine’den skandal sözler

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Giriş: 25.06.2023 13:05
LGBT terörü, küresel sermayenin de desteğini arkasına alarak bir virüs gibi yayılmaya devam ediyor. Sosyal medya ve dijital platformlarda giderek yayılan LGBT lobisi, ilkokullara kadar inerken, küçük çocuklara transseksüelliği özendiriyor. Uzun yıllardır üstü kapalı mesajlarla gençleri hedef alan LGBT lobisinin çocukları da hedef almaya başlarken, pedofiliyi de normalleştirmek için düğmeye basıldı.
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