12 Mayıs 2023, Cuma
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Levent’te Barbaros Hayreddin Paşa Camii dualarla açıldı! Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar
Başkan Erdoğan, İstanbul'da yapımı tamamlanan Barbaros Hayreddin Paşa Camii açılışında konuştu. Başkan Erdoğan burada yaptığı konuşmada "Camimizde toplamda 20 bin kişi aynı anda ibadet edebilecektir. Atölyeleri kütüphanesi ve kafeteryası ile her şey en ince ayrıntısına kadar düşünülmüştür. Camimize sahip çıkan, bu eseri ihya eden kardeşlerime teşekkür ediyorum." dedi.