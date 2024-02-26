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Lahey'de söz sırası Türkiye'de! Katil İsrail için hesap vakti

ahaber.com.tr
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Giriş: 26.02.2024 10:10
7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne ölüm yağdıran İsrail, hesap vermeye devam ediyor. Uluslararası Adalet Divanı'nda söz sırası Türkiye'de. Türkiye bugün sözlü sunum yapacak. A Haber muhabiri Fatih Özyar, Lahey'den detayları aktardı.
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