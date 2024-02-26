Lahey'de söz sırası Türkiye'de! Katil İsrail için hesap vakti

7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne ölüm yağdıran İsrail, hesap vermeye devam ediyor. Uluslararası Adalet Divanı'nda söz sırası Türkiye'de. Türkiye bugün sözlü sunum yapacak. A Haber muhabiri Fatih Özyar, Lahey'den detayları aktardı.

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