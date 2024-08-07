07 Ağustos 2024, Çarşamba
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Lahey Büyükelçisi Selçuk Ünal A Haber'de! Türkiye soykırım davasına müdahillik başvurusu yapacak
Türkiye, Güney Afrika'nın Uluslararası Adalet Divanı’nda İsrail'e karşı açtığı soykırım davasına bugün müdahillik bildirimini yapacak. TBMM Hukuk Heyeti başvuru dosyasını bugün teslim edecek. Türkiye'nin Lahey Büyükelçisi Selçuk Ünal A Haber özel açıklamalarda bulundu.