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Lahey Büyükelçisi Selçuk Ünal A Haber'de! Türkiye soykırım davasına müdahillik başvurusu yapacak

Lahey Büyükelçisi Selçuk Ünal A Haber'de! Türkiye soykırım davasına müdahillik başvurusu yapacak

Mehmet Karataş
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 07.08.2024 15:25
Türkiye, Güney Afrika'nın Uluslararası Adalet Divanı’nda İsrail'e karşı açtığı soykırım davasına bugün müdahillik bildirimini yapacak. TBMM Hukuk Heyeti başvuru dosyasını bugün teslim edecek. Türkiye'nin Lahey Büyükelçisi Selçuk Ünal A Haber özel açıklamalarda bulundu.
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