BİZE ULAŞIN
21.11.2019
Kuzey Irak'ta 5 PKK'lı etkisiz hale getirildi |Video
Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Irak'ın kuzeyindeki başarılı operasyonları terör örgütüne ağır darbe vuruyor. Son olarak 5 PKK'lı terörist daha etkisiz hale getirildi. Biri "gri" kategoride olmak üzere 4 PKK'lı terörist de güvenlik güçlerine teslim oldu.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.