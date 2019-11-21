Kuzey Irak'ta 5 PKK'lı etkisiz hale getirildi |Video

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Irak'ın kuzeyindeki başarılı operasyonları terör örgütüne ağır darbe vuruyor. Son olarak 5 PKK'lı terörist daha etkisiz hale getirildi. Biri "gri" kategoride olmak üzere 4 PKK'lı terörist de güvenlik güçlerine teslim oldu.