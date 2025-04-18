Kutuplaştırma siyaseti yürüten Özgür Özel’in Jön Türk çıkışı

İBB'ye yönelik yolsuzluk ve terör soruşturmasının ardından kutuplaştırma siyasetine hız veren CHP lideri özgür özel, "Biz jön Türkleriz" açıklamasıyla da dikkatleri üzerine çekti. Peki, kimdir bu Jön Türkler? CHP Genel Başkanı Özgür Özel, neden Jön Türklere öykünme gereği duydu? Detaylar Analiz haberimizde...

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN