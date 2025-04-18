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Kutuplaştırma siyaseti yürüten Özgür Özel’in Jön Türk çıkışı

Kutuplaştırma siyaseti yürüten Özgür Özel’in Jön Türk çıkışı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 18.04.2025 16:35
İBB'ye yönelik yolsuzluk ve terör soruşturmasının ardından kutuplaştırma siyasetine hız veren CHP lideri özgür özel, "Biz jön Türkleriz" açıklamasıyla da dikkatleri üzerine çekti. Peki, kimdir bu Jön Türkler? CHP Genel Başkanı Özgür Özel, neden Jön Türklere öykünme gereği duydu? Detaylar Analiz haberimizde...
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Kutuplaştırma siyaseti yürüten Özgür Özel’in Jön Türk çıkışı
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