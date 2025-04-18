18 Nisan 2025, Cuma
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Diziler
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Televizyon
- Otomobil
Kutuplaştırma siyaseti yürüten Özgür Özel’in Jön Türk çıkışı
İBB'ye yönelik yolsuzluk ve terör soruşturmasının ardından kutuplaştırma siyasetine hız veren CHP lideri özgür özel, "Biz jön Türkleriz" açıklamasıyla da dikkatleri üzerine çekti. Peki, kimdir bu Jön Türkler? CHP Genel Başkanı Özgür Özel, neden Jön Türklere öykünme gereği duydu? Detaylar Analiz haberimizde...