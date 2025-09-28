Kütahya Valisi Musa Işın son durumu A Haber’de aktardı

Depremin ardından bölgede incelemelerde bulunan Kütahya Valisi Musa Işın, A Haber ekranlarından son durumu aktardı. Vali Işın, "Şu ana kadar çok şükür ki herhangi bir can ve mal kaybı meydana gelmemiştir." dedi.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN