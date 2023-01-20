20 Ocak 2023, Cuma
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Kürsülerin haşmetli hocası! Timurtaş Hoca’ya saygıyla
A Haber ekranlarınıza davaya adanmış bir hayatı getirdi. Timurtaş Hoca'nın hayatını, mücadelesini izlettirdi. İşkencelerin, baskıların, iftiraların yıldıramadığı bir insandı Timurtaş Hoca. Son nefesine kadar da öyle yaşadı. Vefatının 23. yıldönümünde Timurtaş Uçar Hoca'yı rahmet ve saygı ile anıyoruz…