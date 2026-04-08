Küresel krizde Çin’in stratejik rolü: Pekin’den İran ve ABD’ye kritik uyarılar

Küresel siyasette gerilim tırmanırken, Pekin yönetimi barış için diplomatik bir atağa kalktı. ABD Başkanı Trump’ın "İran ve Çin'i ateşkese ikna ettim" açıklamalarının ardından gözler Çin’in bölgedeki hamlelerine çevrildi. Orta Doğu’dan Orta Asya’ya kadar geniş bir coğrafyada barışın tesisi için devrede olan Pekin, bir yandan enerji güvenliği uyarısında bulunurken diğer yandan krizin kökenindeki aktörleri işaret etti. A Haber muhabiri Mehmet Zeyrek, bölgedeki son durumu ve Çin'in kritik stratejisini aktardı.