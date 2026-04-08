Küresel ekonomide ateşkes rüzgarı! Piyasalar nefes aldı: Borsa İstanbul rekora koşuyor

40 gündür devam eden savaşın ardından gelen geçici ateşkes haberi küresel piyasalarda bayram havası estirdi. ABD Başkanı Donald Trump’ın Çin ve İran’ı ikna etmesiyle sağlanan barış ortamı, özellikle enerji maliyetlerinde tarihi düşüşleri beraberinde getirdi. Brent petrolde yaşanan %13’lük değer kaybı enflasyon baskısını hafifletirken, Borsa İstanbul %4,75’lik dev primle güne damga vurdu. Piyasa Analisti Onurcan Bal, A Haber ekranlarında yaşanan bu "yeşil tabloyu" ve yatırımcıyı bekleyen kritik seviyeleri detaylarıyla analiz etti.