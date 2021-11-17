Küresel güçlerin medya oyunu! Medya kara propaganda aracı mı oluyor?

İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra kitle iletişim araçları Batı dünyasında her haneye ulaştı. Emperyalist güçler, medya aygıtları ile kitleleri manipüle ettiler. Bugün sosyal medyanın tüm dünyayı çepeçevre sarması ile yalan ve kara propaganda aynı küresel güçlerin elinde bir silah olarak kullanılıyor. İşte geçmişten günümüze Batı'nın sözde özgür medyası...

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