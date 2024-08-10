10 Ağustos 2024, Cumartesi
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Safir
- Ateş Kuşları
- Aldatmak
- Ben Bu Cihana Sığmazam
- Kardeşlerim
- Kuruluş Osman
-
Atv Eski Diziler
- Başım Belada
- Bir Küçük Gün Işığı
- Gül Masalı
- Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz
- Adı Sevgi
- Kalp Yarası
- Hercai
- Yalnız Kurt
- Maria ile Mustafa
- Beni Bırakma
- Canevim
- Gel Dese Aşk
- Gençliğim Eyvah
- Sen Anlat Karadeniz
- Kimse Bilmez
- Akıncı
- Baş Belası
- Bozkır Arslanı Celaleddin
- İkimizin Sırrı
- Maraşlı
- Hakim
- Bir Zamanlar Çukurova
- Sevmek Zamanı
- İçimizdeki Ateş
- Destan
- atv Programları
- Televizyon
Küresel güçler nerede savaş istiyor? Netanyahu "3. Dünya savaşı" mı istiyor?
Dünya ateşkes beklerken İsrail Gazze'de yine katliam yaptı. Yerinden edilmiş Filistinlilerin sığındığı bir okula daha bomba yağdı. Okulu sabah namazında vuran İsrail güçleri 100'den fazla sivili katletti. Peki İsrail'i kim durduracak? İsrail Lübnan'a girmeye mi hazırlanıyor? İran'ın beklemesi taktiksel mi? İsrail-İran-ABD gizli pazarlık mı yaptı? Hizbullah'ın radarında nereler var? Hangi bölgeler ateş altında? Gelişmeleri uluslararası ilişkiler uzmanı Prof. Dr. Esat Arslan A Haber canlı yayınında değerlendirdi.