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Küresel güçler nerede savaş istiyor? Netanyahu

Küresel güçler nerede savaş istiyor? Netanyahu "3. Dünya savaşı" mı istiyor?

Filiz Uçan Savaş
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 10.08.2024 12:44
Dünya ateşkes beklerken İsrail Gazze'de yine katliam yaptı. Yerinden edilmiş Filistinlilerin sığındığı bir okula daha bomba yağdı. Okulu sabah namazında vuran İsrail güçleri 100'den fazla sivili katletti. Peki İsrail'i kim durduracak? İsrail Lübnan'a girmeye mi hazırlanıyor? İran'ın beklemesi taktiksel mi? İsrail-İran-ABD gizli pazarlık mı yaptı? Hizbullah'ın radarında nereler var? Hangi bölgeler ateş altında? Gelişmeleri uluslararası ilişkiler uzmanı Prof. Dr. Esat Arslan A Haber canlı yayınında değerlendirdi.
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