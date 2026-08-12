Ambarlı’da denize kanalizasyon döken İSKİ’ye 3. kez ceza

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ekipleri, Ambarlı İleri Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisi'nden Marmara Denizi'ne kanalizasyon deşarj edildiği yönündeki haber ve görüntüler üzerine denetim gerçekleştirdi. Denetimin ardından İSKİ'ye 8 milyon 391 bin TL idari para cezası uygulandı. İSKİ'ye daha önce de aynı tesiste by-pass hattı üzerinden herhangi bir arıtma işlemine tabi tutulmayan atık suyun Marmara Denizi'ne deşarj edildiği gerekçesiyle 2 kez idari para cezası uygulandığı belirtildi.