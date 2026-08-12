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DHA

Tekirdağ'da ot yangını: Alevler park halindeki araçlara sıçradı

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde otluk alanda çıkan yangın, park halindeki araçlara sıçradı. Yangında 1 TIR tamamen yanarken, 2 otomobilde de hasar oluştu.

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