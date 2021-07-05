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Kronik muhaliflerin kalemşorları birbirlerine düştü! Halk TV'de itiraf gibi açıklama! Algı operasyonunu işte böyle yönetiyorlar

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Giriş: 05.07.2021 12:30
CHP'nin yayın organı Halk TV'de Gökmen Karadağ'ın moderatörlüğünü yaptığı Açıkça programında sözde "aydın ve tarafsız" geçinen gazeteci ve kamuoyu araştırmacıları birbirlerine düştü. Başkan Erdoğan aleyhinde açıkça yazı yazıp, anket sonuçları açıklayan gazeteci Orhan Uğuroğlu ve Avrasya Araştırma şirketi başkanı Kemal Özkiraz'ın itiraf gibi açıklamaları, kronik muhalefetin nasıl algı operasyonu çalışmalarını yürüttüğü ortaya çıktı. Gazeteci Orhan Uğuroğlu'nun 'Erdoğan'ı destekleyen yazı mı yazıyorum" ve her ankette Başkan Erdoğan'ı diğer adaylara karşı kaybetmiş gibi gösteren Avrasya Araştırma şirketi başkanı Kemal Özkiraz'nın "Ben Erdoğan'ı destekleyen anket mi açıklıyorum" şeklinde tartışmaya girdi. Tarafların sarf ettiği sözler tetikçiliğin itirafı oldu.
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