Kritik görevlerin adı "Hançerler" her yerde

A Haber ekibi gökyüzüne imza atanların yanına 132. filoyu ziyaret etti. Çelik kanatları ile operasyonları başarı ile tamamlıyorlar. Ve hain planları hançerleri ile bozuyorlar. Detayları A Haber muhabiri Mahmut Keşan aktardı.

A Haber ekibi gökyüzüne imza atanların yanına 132. filoyu ziyaret etti. Çelik kanatları ile operasyonları başarı ile tamamlıyorlar. Ve hain planları hançerleri ile bozuyorlar. Detayları A Haber muhabiri Mahmut Keşan aktardı.

Cesaretleri ile korkuyu dize getirdiler. Başarılarıyla gökyüzüne imzalarını attılar.

Hikayeleri 1967 yılında başlıyor. Ve her geçen gün güçlerine güç katıyorlar. Şimdi ise akıllara ilk gelen filolardan biri oluyorlar.

32. silah ve taktikler filo komutanlığında yerli ve milli imkanlarla üretilen mühimmatlar harekat ortamında test ediliyor, bir de taktikler geliştiriliyor.

Alınan eğitimlerin yanı sıra heyecanları ve tecrübeler başarılarına katkı sağlıyor.

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