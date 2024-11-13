13 Kasım 2024, Çarşamba
Kredi kartı dolandırıcılığına karşı uyarı! Amaç kişisel bilgileri ele geçirmek
İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, kredi kartı dolandırıcılığına karşı uyarıda bulundu. Bazı sosyal medya hesaplarından İletişim Başkanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı logoları kullanılarak yapılan paylaşımlarda kullanıcıların bilgilerinin ele geçirilmeye çalışıldığı vurgulandı, "Resmi kurumların duyuruları dışında herhangi bir bildirim ve iddiaya itibar etmeyiniz" denildi.