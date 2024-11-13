13 Kasım 2024, Çarşamba

A HABER VİDEO

Haberler Gündem Videoları
Kredi kartı dolandırıcılığına karşı uyarı! Amaç kişisel bilgileri ele geçirmek

Kredi kartı dolandırıcılığına karşı uyarı! Amaç kişisel bilgileri ele geçirmek

Kübra Kılıç
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 13.11.2024 15:54
İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, kredi kartı dolandırıcılığına karşı uyarıda bulundu. Bazı sosyal medya hesaplarından İletişim Başkanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı logoları kullanılarak yapılan paylaşımlarda kullanıcıların bilgilerinin ele geçirilmeye çalışıldığı vurgulandı, "Resmi kurumların duyuruları dışında herhangi bir bildirim ve iddiaya itibar etmeyiniz" denildi.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Kredi kartı dolandırıcılığına karşı uyarı!
Kredi kartı dolandırıcılığına karşı uyarı!
Başkan Erdoğan’dan CHP’li belediyelerin konser belediyeciliğine tepki
Başkan Erdoğan'dan CHP’li belediyelerin konser belediyeciliğine tepki
Erdoğan Suriye’deki terör tehlikesine dikkat çekti
Erdoğan Suriye'deki terör tehlikesine dikkat çekti
Başkan Erdoğan’dan Elon Musk ile iş birliği mesajı
Başkan Erdoğan'dan Elon Musk ile iş birliği mesajı
Yasa dışı bahiste çark nasıl dönüyor?
Yasa dışı bahiste çark nasıl dönüyor?
Maltepe’de çöp yığınları! Vatandaş isyan etti
Maltepe'de çöp yığınları! Vatandaş isyan etti
3. Dünya Savaşı yorumu!
3. Dünya Savaşı yorumu!
ABD Güney Kıbrıs’ı askeri üs yaptı! Askerler belirlenen noktalara yerleşti
ABD Güney Kıbrıs’ı askeri üs yaptı! Askerler belirlenen noktalara yerleşti
İşte Devran Güran’ın ilk ifadesi!
İşte Devran Güran'ın ilk ifadesi!
Özgür Özel’den parti içi muhalefete gönderme!
Özgür Özel'den parti içi muhalefete gönderme!
Güranların avukatı, Abdurrahman Şimşek’i aradı!
Güranların avukatı, Abdurrahman Şimşek'i aradı!
Narin organize cinayet kurbanı mı?
Narin organize cinayet kurbanı mı?
Daha Fazla Video Göster