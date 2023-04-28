28 Nisan 2023, Cuma
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Kozmik FETÖ'cü Mehmet Emin Kuşçu Dallas'ta saklanıyor! Telekulakçı hain ABD’deki ininde
FETÖ’nün bir karanlık adamını daha ininde bulundu. Ankara’da kozmik dinleme merkezi kurarak Milli İstihbarat Teşkilatı’nda kripto faaliyet yürüten Mehmet Emin Kuşçu, 15 Temmuz’dan 5 ay önce firar etti. Kuşçu şimdi himmet parasıyla ABD Teksas’ta satın aldığı villasında yaşıyor.