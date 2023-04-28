28 Nisan 2023, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Kozmik FETÖ'cü Mehmet Emin Kuşçu Dallas'ta saklanıyor! Telekulakçı hain ABD’deki ininde

Kozmik FETÖ'cü Mehmet Emin Kuşçu Dallas'ta saklanıyor! Telekulakçı hain ABD’deki ininde

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 28.04.2023 08:29
FETÖ’nün bir karanlık adamını daha ininde bulundu. Ankara’da kozmik dinleme merkezi kurarak Milli İstihbarat Teşkilatı’nda kripto faaliyet yürüten Mehmet Emin Kuşçu, 15 Temmuz’dan 5 ay önce firar etti. Kuşçu şimdi himmet parasıyla ABD Teksas’ta satın aldığı villasında yaşıyor.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
İşte kozmik FETÖ’cü
İşte kozmik FETÖ'cü
CHP medyasının Togg hazımsızlığı zirvede
CHP medyasının Togg hazımsızlığı zirvede
Yeni seçim anketi sonucu belli oldu
Yeni seçim anketi sonucu belli oldu
Erdoğan FETÖ’nün planlarını suya düşürdü
"Erdoğan FETÖ'nün planlarını suya düşürdü"
Türk vatandaşları için 5 uçak
Türk vatandaşları için 5 uçak
CHP’nin troll ordusu fena çuvalladı
CHP'nin troll ordusu fena çuvalladı
AK Parti’den Ayasofya Cami-i Şerifi’ paylaşımı
AK Parti'den Ayasofya Cami-i Şerifi' paylaşımı
Seyhan Nehri’ne yeni gerdanlık
Seyhan Nehri'ne yeni gerdanlık
Akit Medya Grubu binasında yangın
Akit Medya Grubu binasında yangın
! İYİ Parti lideri Meral Akşener hüsrana uğradı
! İYİ Parti lideri Meral Akşener hüsrana uğradı
Türkiye’de nükleer çağın başladığı bir yüzyıl
"Türkiye’de nükleer çağın başladığı bir yüzyıl "
Başkan Erdoğan önemli açıklamalar.
Başkan Erdoğan önemli açıklamalar.
Daha Fazla Video Göster