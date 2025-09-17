17 Eylül 2025, Çarşamba

A HABER VİDEO

Haberler Gündem Videoları Köyceğiz Belediyesi'ne operasyon! Köyceğiz Belediye Başkan Yardımcısı Özgür Örnek gözaltında
Köyceğiz Belediyesi’ne operasyon! Köyceğiz Belediye Başkan Yardımcısı Özgür Örnek gözaltında

Köyceğiz Belediyesi'ne operasyon! Köyceğiz Belediye Başkan Yardımcısı Özgür Örnek gözaltında

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 17.09.2025 14:13
Muğla Köyceğiz Belediyesi'ne operasyon düzenlendi. Operasyonda Belediye Başkan Yardımcısı Özgür Örnek gözaltına alındı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Köyceğiz Belediyesi’ne operasyon! Köyceğiz Belediye Başkan Yardımcısı Özgür Örnek gözaltında
Yeni Togg t10f ahaber.com.tr’de
Yeni Togg t10f ahaber.com.tr'de
En büyük umut kaynağımız
"En büyük umut kaynağımız"
Türk Yıldızları nefes kesti
Türk Yıldızları nefes kesti
Tahriklere kapılmayız tuzaklara düşmeyiz
"Tahriklere kapılmayız tuzaklara düşmeyiz"
Netanyahu’ya cevap: Kuyruk acısı geçmeyecek
Netanyahu’ya cevap: Kuyruk acısı geçmeyecek
Süreç komisyonu 10. kez toplandı
Süreç komisyonu 10. kez toplandı
MİT Başkanı Kalın’dan Şam’a kritik ziyaret
MİT Başkanı Kalın'dan Şam'a kritik ziyaret
Köyceğiz Belediyesi’ne operasyon
Köyceğiz Belediyesi'ne operasyon
İsrail’e verilmeyen Siloam tabletinde ne yazıyor?
İsrail’e verilmeyen Siloam tabletinde ne yazıyor?
Ufkumuzu daha da genişlettik
"Ufkumuzu daha da genişlettik"
İsrail’in savaş suçları sansürleniyor
"İsrail’in savaş suçları sansürleniyor"
CHP’de yeni tasfiyeler gündemde mi?
CHP'de yeni tasfiyeler gündemde mi?
Daha Fazla Video Göster