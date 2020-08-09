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Kovid-19 aşı çalışmalarında yeni gelişme! Başkan Erdoğan açıkladı: 2 aşı adayımız...

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Giriş: 09.08.2020 19:00
Güncelleme:09.08.2020 19:01
Son dakika haberleri... TÜBİTAK Mükemmeliyet Merkezi açılışında konuşan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kovid-19 aşı ve ilaç çalışmaları ile ilgili flaş açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan, "Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ) listesinde yerli aşı geliştiren ülkelere arasında ABD ve Çin'in arkasında üçüncü sırada yer alıyoruz. TÜBİTAK öncülüğünde oluşturulan "Kovid-19 Türkiye Platformu" 8 farklı aşı ve 10 farklı ilaç projesi yürütüyor." ifadelerini kullandı. Erdoğan, konuşmasında iki aşı adayının hayvan deneylerinin başarılı sonuçlandığını bunlardan birisinin etik kurulu onayını alıp insan deneyleri aşamasına geldiğini söyledi.

TÜBİTAK Mükemmeliyet Merkezi açılışında konuşan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kovid-19 aşı ve ilaç çalışmaları ile ilgili flaş açıklamalarda bulundu.

8 FARKLI AŞI 10 FARKLI İLAÇ PROJESİ

Aşı ve ilaç geliştirme projelerimizde de önemli mesafe kat ediyoruz. Yerli aşı geliştiren ülkeler arasında ABD ve Çin'in ardından üçüncü sırada yer alıyoruz. TÜBİTAK öncülüğünde oluşturulan 8 farklı aşı 10 farklı ilaç projesi yürütülüyor. Hamdolsun aşı çalışmalarımızda iki aşı adayları hayvan deneyimlerini başarılı şekilde tamamladı. Hatta bunlardan birisi etik kurulu onayını alarak insanlar üzerinde klinik çalışmalar safhasına geldi. Aşının yanı sıra ilaç geliştirme faaliyetleri tüm hızıyla devam ediyor.

Gerek aşı ve ilaç çalışmalarını yürüten bilim adamlarına ve sorumluluk üstlenen kuruluşlarımıza gereken desteği veriyoruz vereceğiz. Büyük deney hayvanları olmak üzere bir merkez kuruyoruz. Birlikte çalışma ve üretme kültürünü bunsan sonraki projelerde de sürdürmüş olacağız.

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