22 Ekim 2021, Cuma
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Kötü heykelde devrim yaptılar! Denizli CHP'nin Sağlık Parkı'nı tartışıyor
CHP'li belediyeler, yönetimindeki şehirlere yaptığı heykellerle vatandaşın cebindeki parayı çarçur etmekle kalmıyor göz zevklerini de bozuyor. Son olarak Denizli'deki Merkezefendi Belediyesi, koronavirüs pandemisinde yoğun emek sarfeden sağlık çalışanları için heykel dikti. Heykellerin kaldırılmasını talep eden Merkezefendi Belediye Meclisi AK Parti Grup Başkanvekili Yavuz Aki, "Çocuklarımız bu heykelleri görüp korkabilir" açıklamasında bulundu.