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Koronavirüsün mikroskop altındaki görüntüsü! |Video
Çin'de ortaya çıkıp dünyayı etkisi altına alan koronavirüs (Kovid-19) mikroskopla görüntülendi. İşte dünyanın kabusu olan koronavirüsün mikroskop altındaki görüntüsü...
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