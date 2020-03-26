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26.03.2020

Koronavirüsün mikroskop altındaki görüntüsü! |Video

Çin'de ortaya çıkıp dünyayı etkisi altına alan koronavirüs (Kovid-19) mikroskopla görüntülendi. İşte dünyanın kabusu olan koronavirüsün mikroskop altındaki görüntüsü...
Koronavirüsün Coronavirus en net görüntüleri ortaya çıktı |Video KORONAVİRÜSÜN (CORONAVİRUS) EN NET GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI |VİDEO

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