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07.03.2020

Koronavirüsten korunmak için neler yapılmalı? Sağlık Bakanlığı paylaştı

Sağlık Bakanlığı'nın Twitter sayfasından yeni tip koronavirüsle ilgili bilgilendirme amaçlı bir video yayınlandı. Video, koronavirüs nedir? Nasıl bulaşır? Belirtileri nelerdir? Korunmak için neler yapılmalıdır? Belirtileri varsa neler yapılmalıdır? Nereden bilgi edinilebilir? sorularına cevap veriyor. İşte o paylaşım...

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