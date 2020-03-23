Koronavirüse karşı alınması gereken önlemler neler?

Tüm dünyayı etkisi altına alan ve hızla yayılmaya devam eden yeni tip koronavirüsten (Kovid-19) korunmak için alınacak bireysel basit önlemler, hastalıkla mücadelenin en temel ayağını oluşturuyor. Peki koronavirüse karşı alınması gereken önlemler neler? A Haber'e konuk olan Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. İlkay Karaoğlan detayları anlattı.