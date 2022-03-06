Tüm dünya 2019 yılından bu yana kovid-19 (koronavirüs) salgını ile mücadele ediyor. Türkiye'de aşılama faaliyetleri tam gaz devam ederken en son gelişme olarak HES kodu uygulaması yürütmeden kaldırıldı. Bu esnetmelerin ardından vatandaşlar "Koronavirüs ne zaman bitecek?" sorusunun yanıtını araştırmaya başladı. İstanbul İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, salgının ne zaman biteceğine dair dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Peki koronavirüs ne zaman bitecek? Kapalı alanda maske yasağı kalkacak mı?