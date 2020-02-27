Koronavirüs etkinliğine katılan Papa rahatsızlandı

Katolik dünyasının ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Franciscus, koronavirüs hastalarına destek toplantısının ardından rahatsızlandı. Papa’nın bugün yapacağı etkinlikler iptal edilirken, bir gün önce katıldığı bir etkinlikte koronavirüs ile ilgili yapılan tüm uyarılara rağmen kalabalık insan topluluğu ile tek tek tokalaştığı ve öpüştüğü akıllara geldi.