Koranavirüs, Ukrayna savaşı ve enflasyon! Ülkeler hayat pahalılığı ile mücadele ediyor

Hızla yükselen enflasyon dünyanın dört bir yanında aşırı hayat pahalılığına ve yüksek kiralara neden oldu. Özellikle ABD'de hükümet enflasyonla mücadele etmeye çalışsa da aileler ülkedeki duruma tepkilerini video çekerek dile getirdi.

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