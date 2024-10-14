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Konya'da polise bıçaklı saldırı! Yaralı polisin sağlık durumu nasıl?

Konya'da polise bıçaklı saldırı! Yaralı polisin sağlık durumu nasıl?

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 14.10.2024 10:30
Konya'da polise bıçakla saldıran zanlının 33 suç kaydı olduğu ortaya çıktı. Peki yaralı polisin sağlık durumu nasıl? Ayrıntıları A Haber muhabiri Ahmet Çelik detayları aktardı.
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