Konya'da dehşet veren görüntüler! Gölün rengi pembeye döndü

Orta Anadolu'nun genelinde jeolojik faktörler ve yer altı sularının kontrolsüz kullanımı, bugüne kadar çok sayıda obruğun oluştuğu Konya Ovası'nda yeni oluşum riskini artırıyor. Uzmanlara göre ise yakın gelecekte bizi bekleyen tehlike olası senaryolardan çok daha korkunç. Meyil Obruk Gölü'ndeki suyun pembe rengine dönmesi de bölgedeki korku ve paniği artırdı.