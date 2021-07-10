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Konya'da dehşet veren görüntüler! Gölün rengi pembeye döndü

AA
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Giriş: 10.07.2021 13:44
Orta Anadolu'nun genelinde jeolojik faktörler ve yer altı sularının kontrolsüz kullanımı, bugüne kadar çok sayıda obruğun oluştuğu Konya Ovası'nda yeni oluşum riskini artırıyor. Uzmanlara göre ise yakın gelecekte bizi bekleyen tehlike olası senaryolardan çok daha korkunç. Meyil Obruk Gölü'ndeki suyun pembe rengine dönmesi de bölgedeki korku ve paniği artırdı.
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