15 Mayıs 2025, Perşembe
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Konya'da 5,2’lik deprem! Deprem uzmanı Ersoy: Şehir efsanesi çöktü
Konya'nun Kulu ilçesinde 5,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, an itibarıyla olumsuz bir durum olmadığını açıkladı. Gelişmeleri A Haber’de değerlendiren deprem uzmanı Prof. Dr. Şükrü Ersoy, “Bir şehir efsanesi burada çöktü. Konya’nın tamamen depremden arınmış bölge olduğunu söylemek zordu zaten bunu yaşayarak gördük.” dedi.