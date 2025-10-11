11 Ekim 2025, Cumartesi

Konser soruşturması derinleşiyor! Mansur Yavaş hakkında soruşturma izni istendi
Konser soruşturması derinleşiyor! Mansur Yavaş hakkında soruşturma izni istendi

Konser soruşturması derinleşiyor! Mansur Yavaş hakkında soruşturma izni istendi

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 11.10.2025 09:22
Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik konser harcamaları soruşturmasında; Cumhuriyet Başsavcılığı, İçişleri Bakanlığı'ndan Mansur Yavaş hakkında soruşturma izni talep etti.
