Komisyon İmralı’ya gidecek! İsimler cumartesi bildirilecek

Terörsüz Türkiye hedefinde kritik bir eşik daha aşıldı. Meclis'te dün toplanan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu kararını verdi. Komisyondan oluşacak bir heyet İmralı'ya gidecek. Karar AK Parti, MHP ve DEM Parti'nin fire vermeksizin kullandığı 32 oy ile alındı. Çoğunluk sağlanmış oldu. Ayrıntıları A Haber muhabiri Mert Hacıalioğlu aktardı.

